Тюмень рассчитывает в ближайшие три года расчистить акваторию озера Алебашево

В Тюмени обсудили развитие рекреационной зоны у озера Алебашево, участие в дискуссии приняли представители Российской государственной корпорации ВЭБ.РФ и администрации города во главе с мэром Русланом Кухаруком, сообщили в администрации города.

Озеро находится в центре Тюмени, создание вокруг него событийного парка станет весомым вкладом в комфортную городскую среду, формирование которой идет в том числе с применением механизмов нацпроекта "Жильё и городская среда".

Будет проведена расчистка озера: площадь составит 404 тысячи квадратных метров акватории. Часть работ осуществят гидронамывным способом, часть – экскаватором на понтоне. Что насчёт поднятых донных отложений? По Водному кодексу РФ, они не являются отходами, а потому планируется их тоже использовать. В результате ревитализации должны быть исключены угроза полной деградации и процесс зарастания водного объекта, а также улучшатся качественные характеристики воды, экологическое и санитарно-гигиеническое состояние экосистемы озера, появится возможность использования водоёма в рекреационных целях.

Говоря о развитии этой территории, руководитель управы Центрального округа Артём Павлюченко рассказал, что здесь идёт строительство жилых комплексов, в прошлом году введён в эксплуатацию научно-технический центр компании "НОВАТЭК". Сегодня частным инвестором разрабатывается проектная документация на образовательные объекты. Здесь же разместится межвузовский кампус, макет которого скоро будет выставлен в центре "Сибирь".

Глава города Руслан Кухарук:

Территория вокруг Алебашево активно развивается. Её ядром станет событийный парк. Уже разработана проектная документация, пройдена государственная экспертиза, понятны объёмы работ, связанных с выносом инженерных коммуникаций, с благоустройством… Ключевой здесь является очистка самого озера. Это федеральный объект, и благодаря позиции, которую занимает правительство Тюменской области, было согласовано выделение денежных средств из федерального бюджета. Они предусмотрены на 2024 – 2026 годы. Наша задача – синхронизировать действия по очистке озера с благоустроительными работами. Реализацию проекта сопровождают коллеги из корпорации развития ВЭБ.РФ.

Управляющий директор блока городских решений и развития моногородов корпорации ВЭБ.РФ Дарья Онищук: