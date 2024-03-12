В Тюмени проведут мини-ярмарку вакансий для работников без опыта

13:09 12 марта 2024
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Рабочие места для соискателей без опыта работы или профильного образования предложат тюменцам на мини-ярмарке вакансий, она пройдет 1 4 марта в Штабе общественной поддержки Тюменской области (Водопроводная, 36).

Вакансии на ярмарке представит птицефабрика "Боровская". Заинтересованным соискателям предложат трудоустройство на должности: оператор линии в производстве пищевой продукции, птицевод, подсобный рабочий по отлову, подсобный рабочий по подготовке помещений, дезинфектор по санитарной обработке транспорта.

По заявленным вакансиям предприятие готово трудоустроить 52 человека. На все предложенные вакансии работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы. Зарплата - от 40 до 60 тыс. рублей.

Мероприятие продлится один час, с 11 до 12 часов. Вход свободный.

Теги: вакансии
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