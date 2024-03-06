В Тобольске вспомнили об эпохальном визите в город Путина

6 марта для Тобольска исторический день - 21 год назад впервые его посетил президент России Владимир Владимирович Путин, после этого визита у города началась другая жизнь, о знаковом событии напомнил в своем Telegram-канале мэр города Максим Афанасьев.

В тот приезд Путин осмотрел кремль, музей, встретился с представительницами деловых и общественных кругов. На встрече поднимались очень важные темы. Например, говорили о проблемах малого бизнеса. Очень много с того времени поменялось в лучшую сторону.

"Владимир Путин сказал про наш город: "Совершенно неожиданно открыл его для себя. С вертолета очень красиво выглядят эти утесы, слияние сибирских рек. Такую красоту мы обязаны беречь!" Президент сказал, что Тобольск может быть одной из культурно-духовных доминант Сибири, если все привести в порядок, поддержать духовно-историческое наследие", - отметил Афанасьев.

После визита президент дал ряд поручений, благодаря которым в Тобольске начались масштабные преобразования. "Переломный день в истории нашего города!" - подчеркнул важность события Афанасьев.