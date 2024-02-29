"Россети" в Тюменской области за год подключили к электросетям 5,7 тысячи новых клиентов

В 2023 году "Россети Тюмень" подключили к электросетевой инфраструктуре более 5,7 тыс. новых абонентов в Тюменской области. Для электроснабжения бытовых потребителей энергетики построили свыше 200 км линий электропередачи и установили 124 трансформаторных подстанции. Суммарная выданная заявителям мощность составила 81 МВт, сообщает пресс-слжуба компании.

Больше всего подключений в Тюменском районе – с января по декабрь 2023 года компания обеспечила электричеством 3,8 тыс. частных домовладений, что составило 67% от общего количества присоединенных индивидуальных потребителей в Тюменской области. Контроль качества и количества передаваемой электроэнергии обеспечивают интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.