ДК в Аромашево отремонтируют за 200 млн рублей к 2026 году

Районный Дом культуры в селе Аромашево отремонтируют по поручению Александра Моора, на эти цели из бюджета выделят 200 рублей, ожидается, что к приему посетителей он будет готов в 2026 году.

С просьбой отремонтировать ДК к губернатору Тюменской области на личном приеме граждан обратилась Татьяна Гамза. По ее словам, за сорок лет эксплуатации в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Александр Моор поручил завершить работы до конца 2026 года", - пишет пресс-служба губернатора.

В списке работ - ремонт фасада, внутренняя и наружная отделки здания, благоустройство территории, а также увеличение посадочных мест в концертном зале.