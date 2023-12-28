В январе вступит в силу новый закон о занятости населения

Федеральный закон предусматривает новое правовое регулирование отношений в сфере занятости населения с учётом современного состояния рынка труда и сложившейся к настоящему времени системы мер государственной поддержки граждан, ищущих работу.

Нововведения будут вводиться поэтапно: 1 января, 1 марта, 1 сентября 2024 года и 1 января 2025 года.

Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" систематизирует меры государственной поддержки в сфере содействия занятости населения, уточняет порядок их предоставления, а также предусматривает специальные меры государственной поддержки, направленные на содействие занятости инвалидов, лиц, завершивших прохождение военной службы, молодёжи.

Также вновь принятым нормативным правовым актом устанавливаются минимальная и максимальная величины пособия по безработице и предусматривается их ежегодная индексация с учётом индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Ближайшие изменения, которые начнут действовать с 1 января 2024 года:

- индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут рассчитывать на максимальный размер пособия по безработице;

- вводится доплата для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые ищущих работу и впервые признанных безработными. Если такие соискатели устроились на работу раньше шести месяцев с даты получения статуса безработного, то в оставшийся от полугода период они смогут получать доплату — разницу между их зарплатой и средней заработной платой по региону.

С начала 2024 года также вступает в силу норма, связанная с формированием прогноза рынка труда в перспективе пяти лет. Прогноз направлен на уменьшение профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года изменится подход при установлении квоты для приема на работу инвалидов. Регионы смогут дифференцировать квоты в зависимости от отрасли экономики, муниципального образования, среднесписочной численности персонала. При этом они должны будут учитывать рекомендации Минтруда России.

С 1 января 2025 года новой редакцией закона закрепляется право на бесплатное выездное обслуживание граждан, проживающих в отдаленных территориях. Также при обращении в центр занятости для каждого безработного соискателя будет составляться индивидуальный план для успешного трудоустройства.

С января 2025 года можно будет:

- зарегистрироваться в качестве безработного не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

- остаться на учете в центре занятости и сохранить право на пособие по безработице, если появилась подработка на срок не более 5 рабочих дней.

Напомним, что закон вступает в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. Ознакомиться с полным текстом закона можно на портале правовой информации.