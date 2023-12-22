Тюменка стала призером всероссийского конкурса "Спасибо интернету – 2023"

"Ростелеком" и СФР объявили победителей IХ Всероссийского конкурса "Спасибо интернету — 2023", второе место в номинации "Я — интернет-звезда" заняла Елена Слинкина из Тюмени, сообщает пресс-секретарь филиал в Тюменской и Курганской областях Инна Еремеева.

Елена Слинкина в эссе рассказала о своих увлечениях и о том, как интернет помогает ей не только для общения с друзьями и коллегами, но и для ведения своего канала. "Интернет — это неограниченное количество знаний, развлечений, контактов и полезной информации. Мое главное увлечение – это писательство. Сначала я публиковала свои тексты на городском форуме, потом стала выкладывать рассказы в социальные сети. А со временем решилась и на свой канал на Дзене. Надеюсь, что еще долго буду развлекать интернет-пользователей. Чем не звезда интернета?", — комментирует Елена Слинкина.

Ежегодный конкурс "Спасибо интернету!" проводится с 2015 года разработчиками программы "Азбука интернета" — "Ростелекомом" и СФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и АНО "Цифровая экономика".

В этом году активное участие в конкурсе приняли граждане старше 90 лет — 15 человек из восьми регионов, так участнице из Костромской области исполнилось уже 100 лет. Всего на конкурс поступило более 5 500 заявок из 77 регионов РФ, из них 5 261 работа прошла первичный отбор и была допущена к участию в конкурсе. От жителей средних и малых городов, а также сельских районов поступило 83% работ. Пользователями портала госуслуг являются 75,4% участников конкурса, особо отмечают удобство работы с порталом жители сельских населенных пунктов. 40% участников — работающие пенсионеры. Среди участников старше 80 лет наиболее востребованными сервисами оказались видеосвязь, социальные сети и мессенджеры.