Тюменская область лидерует по числу высаженных деревьев во всероссийской акции "Сохраним лес"

В рамках пятой по счету всероссийской акции "Сохраним лес" в 2023 лесной фонд Тюменской области пополнился 5 миллионами деревьев. В тройке самых результативных участников также Югра, где высажено более 4,5 миллиона, и Кемеровская область с результатом в 2,1 миллиона деревьев, сообщает деплеса ТО.

Победителей акции "Сохраним лес" чествовали в павильоне "Природоград" на ВДНХ. В церемонии награждения участвовал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников:

Сегодня в России высажено 1,4 млн гектаров молодого леса. Эту работу мы планируем продолжить до 2030 года и сейчас дорабатываем новый федеральный проект на 2025-2030 годы. И очень ценно, что акции "Сохраним лес" и "Сад Памяти" стали уже по-настоящему народными. Результаты этого года показали активное участие каждого без исключения региона России. (…) Уверен, что в 2024 году еще больше жителей страны будут принимать участие во всех мероприятиях акции. Мы стремимся и к расширению географии, и к количеству высаженных деревьев.

В 2022 году по числу высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес" Тюменская область заняла третье место, высадив 2,36 млн сеянцев. В нынешнем сезоне результат удалось удвоить.