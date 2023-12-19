Компании Тюмени, Югры и Ямала из-за дефицита кадров вынуждены поднимать зарплаты

В Тюменской области, Югре и на Ямале усилился дефицит на рынке труда, наиболее остро нехватка рабочих ощущается в строительстве, обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, ремонте автотранспорта, оптовой и розничной торговле.

Согласно опросу Банка России, 80% предприятий испытывают трудности с наймом персонала.

"Чтобы привлечь специалистов, работодатели повышают зарплаты. По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на предприятиях Тюменской области, включая автономные округа, за год выросла на 14%. Рост зарплат поддерживает потребительскую активность в "тюменской матрешке" на более высоком уровне, чем в целом по стране. Это наряду с другими факторами влияет на ускорение инфляции", - отмечают в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ.