Тюменские депутаты позитивно оценивают изменения в генплане города

Вопрос о реализации Генплана Тюмени стал ключевым в повестке декабрьского заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы.

Директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Дмитрий Иванов напомнил депутатам, что в отношении всей территории города утверждены проекты планировки и проекты межевания территорий. В 2022 году для развития инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов в Генплан внесено 163 изменения в проекты планировки и 198 — в проекты межевания. К числу значимых относятся изменения, касающиеся территорий, где планируется многоэтажная жилая застройка и возведение соцобъектов. В частности, в рамках КРТ планируется возвести многоквартирные дома общей площадью 570 тысяч квадратных метров жилья по улице 2-я Луговая, по улице Андрея Кореневского территория определена согласно комплексному освоению территории под многоэтажную застройку общей площадью 380 тысяч квадратных метров жилья. На улице Камчатской в рамках КРТ запланировано строительство жилья на 300 тысяч квадратных метров, под строительство жилья и соцобъектов определена территория в районе озера Песьяное. Для создания улично-дорожной сети изменения внесены относительно участка по улице Ямская у Затюменского экопарка, предусмотрено благоустройство у озера Алебашево со стороны улицы Алебашевской. Для инвестпроектов в виде завода детского игрового оборудования и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции определены участки в районе улицы Энтузиастов и на Старотобольском тракте. В Березняковском планировочном районе выделена территория на улице Несговорова под объекты здравоохранения, культуры и учебно-образовательного назначения, по улице Таллинской — под многофункциональный центр для людей с ОВЗ. Завод по производству воздухомеров воздуха и завод по выпуску бетонных изделий планируют построить в Антипинском планировочном районе. За 2022 год администрация в рамках своих полномочий изъяла 130 земельных участков, в том числе 61 под аварийными многоквартирниками, 35 — в связи со строительством дорог местного значения, 10 под индивидуальными жилыми домами и т. д.

Подводя итоги заседания, председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Иван Романчук позитивно оценил изменения в Генплане. "Все идет по плану. Работа движется. Идет застройка, в том числе возводятся объекты социальной инфраструктуры и промышленные объекты, которые принесут дополнительные рабочие места. Работа администрации в этом направление можно оценить положительно", - подчеркнул Иван Романчук.