У жителей 32 тюменских деревень за 2023 год появилась устойчивая мобильная связь

В деревнях Лыткина и Подрезова Тобольского района недавно появилась устойчивая мобильная связь, а всего с начала 2023 года базовые станции стандарта LTE (4G) введены в эксплуатацию в 32 населенных пунктах региона с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Вышки устанавливает компания "Ростелеком" согласно федеральному проекту по устранению цифрового неравенства. До конца 2023 года доступ к высокоскоростному мобильному интернету получат жители еще 14 сел.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, в этом году суммарно более 12 тысяч жителей региона будут обеспечены связью четвертого поколения и высокоскоростным мобильным интернетом.

Всего до конца 2030 года современная сотовая связь и высокоскоростной интернет будет доступен в 498 населенных пунктах Тюменской области.