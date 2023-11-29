В Тюмени вводится пересадочный тариф: целый час ездите, как хотите

С 1 января 2024 года в Тюмени планируется введение пересадочного тарифа, позволяющего осуществлять проезд с пересадкой в течение 60 минут. В комитет по связям с общественностью и СМИ городской администрации отметили, что он будет действовать на всех городских маршрутах.

Пересадочный тариф будет работать только на общепользовательской (транспортной) карте, которую можно приобрести в офисе оператора автоматизированной системы оплаты проезда АО "Тюменская транспортная система", стоимость карты составляет 50 рублей. Здесь же, в офисе, посредством терминала можно будет пополнить ее баланс. В ближайшее время в городе будут определены новые точки продаж карт (о них мы сообщим дополнительно).

Отличные новости для тех, кто уже активно пользуется транспортной картой или приобретал её когда-либо ранее, но оставил этот вариант оплаты проезда на всякий случай. Ваша карта не теряет своей актуальности: она также дает возможность воспользоваться пересадочным тарифом в новом году.

Если вы давно не пользовались транспортной картой, проверьте ее работоспособность заранее – пополните баланс любым удобным для вас способом. Это можно сделать посредством Cистемы Быстрых Платежей, через банкоматы и терминалы Сбербанка или в мобильном приложении и сервисе СбербанкOnline. Если оплата прошла, то всё в порядке, карта еще работает.