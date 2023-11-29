Тюмени подарят "Бережно парк"

Новый парк на берегу реки Туры в районе ДОК обустроила строительная компания "Меридиан" и планирует передать объект на баланс городу, сообщает Главное управление строительства ТО.

Функционально "Бережно парк" разделён на четыре части. В одной сосредоточены площадки для баскетбола, волейбола и хоккея, рядом скейт-парк, зоны для воркаута и фитнес-тренажеры. В центре стоит арт-объект в виде стелы с названием и зоны отдыха. Чуть выше – большая детская площадка с горками, качелями и МАФами из экологичных материалов. Главная фишка "Бережно парка" - веревочный городок. Вдоль асфальтированных дорожек установлены скамейки и освещение. Есть площадка для выгула и дрессировки собак. В парке более 200 саженцев шаровидной ивы и остролистных кленов.

В ГУС ТО напомнили, что "Бережно парк" - не первый рекреационный объект, подаренный городу частными инвесторами. В этом списке уже есть парк "Древо жизни", Айвазовский парк и другие зелёные зоны.