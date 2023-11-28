В тюменские трубы запустили роботов

Единая теплоснабжающая организация Тюмени – "УСТЭК" применяет роботизированную внутритрубную диагностику теплосетей, разработанную компанией "Диаконт" из Санкт-Петербурга.

Как отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, этот метод позволяет сканировать трубопроводы и определять критические дефекты, такие как сварные соединения, конденсаторы и коррозионные повреждения.

Применение такой технологии повышает надежность и безопасность эксплуатации трубопроводов, а также повышает их энергоэффективность и снижает затраты на эксплуатацию.

Кстати, Тюмень стала одним из первых городов, которые применили эту технологию.

Вадим Ржанов, представитель компании "Газпроект", рассказал о методике на техническом семинаре "УСТЭК". Он поделился, что первые роботы для внутритрубной диагностики появились в 2005 году, а в парке роботов ГК "Диаконт" их более 25. Один из них работает в Тюмени.

В 2018 году компания "Газпроект" прошла верификацию технологии, заказчиком которой была компания "УСТЭК". Роботы проинспектировали около 200 м подземного трубопровода, после чего специалисты "УСТЭК" провели расширенное обследование и сравнили полученные данные с выводами диагностики. Результаты показали, что робот выявил все критические дефекты с заявленной чувствительностью. С тех пор каждый год тепловые сети Тюмени проходят внутритрубную диагностику.

С 2018 по 2023 годы таким методом обследовано около 6 000 м трубопроводов тепловых магистралей и выявлено около 780 критических и 140 значительных дефектов. Применение внутритрубной диагностики позволяет сократить затраты на полную замену трубопровода на 80-90 процентов.