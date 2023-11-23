"Россети Тюмень" готовы выслушать претензии жителей Тюменского района и ответить им на вопросы

Фото - https://t.me/rosseti_tumen

Серию встреч с жителями Тюменского района проведет компания "Россети Тюмень" совместно с представителями администрации района и главами населенных пунктов, цель - оперативное реагирование и предоставление прямой обратной связи жителям.

На месяц запланировано 6 выездных встреч:

24 ноября — Мальково

1 декабря — Кулаково

8 декабря — Каменка (+ Кулига)

12 декабря — Богандинский

15 декабря — Успенка

20 декабря — Луговое

С 16:30 - прием обращений, фиксация проблем, с 17:00 до 18:00 - открытая встреча с участием руководителя филиала "Тюменские электрические сети". Место проведения встречи сообщат в администрации населенного пункта.