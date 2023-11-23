"Россети Тюмень" готовы выслушать претензии жителей Тюменского района и ответить им на вопросы

Серию встреч с жителями Тюменского района проведет компания "Россети Тюмень" совместно с представителями администрации района и главами населенных пунктов, цель - оперативное реагирование и предоставление прямой обратной связи жителям.
На месяц запланировано 6 выездных встреч:
24 ноября — Мальково
1 декабря — Кулаково
8 декабря — Каменка (+ Кулига)
12 декабря — Богандинский
15 декабря — Успенка
20 декабря — Луговое
С 16:30 - прием обращений, фиксация проблем, с 17:00 до 18:00 - открытая встреча с участием руководителя филиала "Тюменские электрические сети". Место проведения встречи сообщат в администрации населенного пункта.
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