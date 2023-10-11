В "МОРЕЛЕСА" открыли для посещения парк "Ключи"

Архитектурный парк "Ключи" расположен в природном комплексе "МОРЕЛЕСА" в Нижнетавдинском районе на берегу озера Ипкуль и принимает первых посетителей.

Для наполнения архипарка арт-объектами и инсталляциями был проведен специальный конкурс среди архитекторов, инженеров, дизайнеров, художникиов-скульпторов, ландшафтных дизайнеров из разных регионов Росиии. Финалистами, чьи проекты установили на территории, стали команды из Москвы, Новосибирска Екатеринбурга и Тюмени.

В течение 5-6 лет парк планируют наполнять новыми арт-объектами. Вся концепция будет строиться вокруг археологической и архитектурной тематики. Архипарк "КЛЮЧИ" открыт для туристов круглый год. Вход свободный.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На организацию и проведение конкурса авторы получили 4,6 млн рублей.