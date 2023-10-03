Тюменцы отличились на Российской неделе охраны труда

Федеральный центр компетенций в сфере занятости населения высоко оценил результаты апробации сервиса "Как пройти собеседование" в Тюменской области. Награду вручили директору департамента труда и занятости населения Тюменской области Александру Сидорову на полях VIII Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Это признание значимости и качества работы в сфере трудоустройства и подготовки к собеседованиям, считают в правительстве области.

Тюменская служба занятости населения является одним из 19 регионов России, которые были задействованы в пилотном проекте апробации цифровых сервисов.