Тюменцы отличились на Российской неделе охраны труда

09:22 03 октября 2023
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Федеральный центр компетенций в сфере занятости населения высоко оценил результаты апробации сервиса  "Как пройти собеседование" в Тюменской области. Награду вручили директору департамента труда и занятости населения Тюменской области Александру Сидорову на полях VIII Всероссийской недели охраны труда в Сочи. 

Это признание значимости и качества работы в сфере трудоустройства и подготовки к собеседованиям, считают в правительстве области.

Тюменская служба занятости населения является одним из 19 регионов России, которые были задействованы в пилотном проекте апробации цифровых сервисов.

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