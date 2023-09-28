Тюменские спецы будут тушить пожары в Свердловской области

18:00 27 сентября 2023
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Ситуация с природными пожарами в Свердловской области ухудшилась, во вторник губернатор Куйвашев ввел режим ЧС в лесах регионального значения, а уже сегодня на помощь соседям выехали  50 лесопожарных уватского и тобольского филиалов Тюменской авиабазы, сообщате деплеса ТО.

По данным федаральной Авиалесоохраны, точкой прибытия для тюменского отряда и заброски на наиболее сложные очаги является поселок Сосьва, находящийся в одном из самых пожароопасных районах - Серовском.

Уходящий сентябрь в Свердловской области стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. На большей части региона прочно установился высокий класс пожарной опасности в лесах. 

Теги: лесные пожары , Свердловская область
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