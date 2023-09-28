Тюменские спецы будут тушить пожары в Свердловской области

Ситуация с природными пожарами в Свердловской области ухудшилась, во вторник губернатор Куйвашев ввел режим ЧС в лесах регионального значения, а уже сегодня на помощь соседям выехали 50 лесопожарных уватского и тобольского филиалов Тюменской авиабазы, сообщате деплеса ТО.
По данным федаральной Авиалесоохраны, точкой прибытия для тюменского отряда и заброски на наиболее сложные очаги является поселок Сосьва, находящийся в одном из самых пожароопасных районах - Серовском.
Уходящий сентябрь в Свердловской области стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. На большей части региона прочно установился высокий класс пожарной опасности в лесах.
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