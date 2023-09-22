В Тюмени построили газовую котельную за счет инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ

В сентябре компания "Страна Девелопмент" получила отвластей разрешение на ввод в эксплуатацию газовой котельной в рамках строительства жилого комплекса "Домашний". Объект стал первым, реализованным по федеральной программе льготного финансирования инфраструктуры через облигации, оператором которой выступает ДОМ.РФ.

Проект в Тюмени – один из пилотных, в рамках которых механизм инфраструктурных облигаций прошёл обкатку. В 2021 году застройщику было одобрено льготное финансирование в размере 0,7 млрд рублей и подписан договор на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения. Уже в конце 2022 года – на несколько месяцев раньше срока – в составе ЖК в эксплуатацию был сдан первый многоквартирный дом.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко:

Новый механизм создания важных для комфортной жизни людей объектов быстро прошёл путь от проработки проектов до их реализации на практике. Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ – это не только эффективный инструмент повышения качества жизни в стране, но и драйвер развития экономики регионов. Его география уже охватила половину России – на рассмотрении ДОМ.РФ заявки из 49 субъектов. Котельная в Тюмени – первый, построенный по программе объект. До конца года в рамках механизма мы запустим и первый соцобъект – детский сад в Курске.

Газовая котельная мощностью 37 МВт сможет одновременно отапливать 16 многоквартирных домов общей жилой площадью 228,2 тыс. кв. м. Её работа полностью автоматизирована и энергоэффективна: без участия человека система будет регулировать температуру отопления, в жаркую погоду сокращая потребление топлива. Дополнительно снизить теплопотери удастся благодаря малому расстоянию от котельной до домов. Всего в состав ЖК "Домашний" войдёт 24 корпуса общей жилой площадью более 380 тыс. кв. м. Для обеспечения теплом остальных домов уже ведётся строительство второй котельной – мощностью 21 МВт.

"Страна Девелопмент" является одним из первых в России застройщиков, получивших инфраструктурный заём, и пионером по реализации объектов инфраструктуры в рамках данной программы. Сейчас мы показали на практике, что программа работает эффективно. На очереди – ещё несколько инфраструктурных объектов, каждый из которых направлен на преобразование городской среды. Программа инфраструктурных облигаций особенно важна для проектов комплексного развития территорий, где вся инфраструктура практически создается "с нуля". Наша задача – сделать так, чтобы эти территории по инфраструктурной насыщенности не сколько не уступали, а возможно даже превосходили сложившиеся городские районы", – прокомментировал президент ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.

Строительство ЖК идёт на участке, который застройщик получил по итогам аукциона ДОМ.РФ. Предварительно специалисты компании вместе с властями региона и города разработали и утвердили проект планировки территории. Кроме того, Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование на реализацию проекта в размере 25,1 млрд рублей.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин: