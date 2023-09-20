Рост и борьба со стагнацией - основная стратегия российского ТЭК

Третий день Промышленно-энергетического форума TNF начался с традиционного делового завтрака, на котором эксперты обсудили роль России в поддержании энергобаланса планеты, а также оптимальную модель успеха российского ТЭК в долгосрочной перспективе.

В бизнес-встрече приняли участие представители власти, ведущие нефтегазовые и финансовые компании страны. Кроме того, Сбербанк в этом году выступил партнером Промышленно-энергетического форума TNF.Старший вице-президент, СТО, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что внедрение больших языковых моделей существенно повышает эффективность бизнеса и открывает новые возможности.

"Все крупнейшие мировые мейджоры развиваются с помощью облачных платформ. Главный плюс таких платформ – это огромная скорость и простота внедрения. Такие технологии легко начать использовать. Второе направление – это большие языковые или лингвистические модели, которые появились в прошлом году. Сила моделей в том, что при правильном обучении они могут решать огромное количество индустриальных задач", – заявил Андрей Белевцев.

Спикеры также предложили несколько сценариев для развития энергетического комплекса в России. Партнер, руководитель "Яков и Партнеры" Яков Сергиенко назвал три варианта: во-первых, инвестировать в проекты технологическогосуверенитета. Во-вторых, энергетический дефицит может вынудить европейские страны отказаться от введенных санкций. В-третьих, использовать возобновляемые источникиэнергии.

Основные препятствия для развития отрасли участники бизнес-встречи определили с помощью голосования. Так, почти треть экспертов считает главным негативным фактором ограниченные инвестиции в НИОКР. Десятая часть отметила недостаточныйдоступ к технологиям и оборудованию, а пятая – нехватку и утечку квалифицированных кадров.

"Наши исследования показывают, что почти 25 тысяч специалистов нефтегазового сектора будет не хватать в длительной перспективе. Это значит, что важно понять новую модель работы с вузами", – пояснил партнер, руководитель "Яков и Партнеры" Яков Сергиенко во время пресс-подхода по итогам встречи.

О прогнозируемом кадровом дефиците говорил и губернатор Тюменской области Александр Моор. По словам главы региона, начинать готовить специалистов отрасли необходимо со школьной скамьи:

Тюмень и Тюменская область исторически является одним из образовательных центров для ТЭКа. Сегодня Тюменский госуниверситет активно занимается инженерным образованием. Больше 6,5 тысяч студентов обучаются в наших вузах по нефтегазовому профилю. При этом коэффициент трудоустройства их по специальности больше 85%. Мы должны понимать, что в ближайшие 5-10 лет будет дефицит на рынке труда, и это нужно учитывать в своей стратегии. Компаниям нужно готовить своих лучших специалистов еще со школьной скамьи.

В конце делового завтрака участники дискуссии пришли к выводу, что нефтегазовая отрасль – ключевой сектор российской экономики с большим потенциалом и запасом специалистов. По мнению экспертов, это говорит о том, что при необходимости можно будет легко перейти от модели конкуренции к кооперации, в чем помогут профессионалы из других отраслей.