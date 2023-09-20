Тюменская область лидирует среди регионов с самым низким уровнем инфляции

Годовая инфляция в Тюменской области в августе выросла до 1,1% после 0,4% в июле. Индекс потребительских цен в регионе остается значительно ниже, чем в целом по стране, где он составил 5,2%. При этом Тюменская область второй месяц подряд занимает первое место среди регионов РФ с самым низким уровнем инфляции.

"Цены на отдельные продукты в регионе изменялись по-разному. По причине ослабления рубля выросли издержки животноводов – повысились цены на импортные кормовые добавки, запчасти к оборудованию, стало дороже моторное топливо. Все это сказалось на стоимости говядины, свинины, мяса кур и яиц. Импортные фрукты подорожали по той же причине, а также из-за увеличения затрат на транспортировку. А гречка, растительное масло, чай, творог и сметана, печенье и шоколад оставались дешевле, чем в прошлом году. Торговые сети сдерживали рост цен на эти продукты из-за высокой конкуренции", – прокомментировала ситуацию главный экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.

Увеличение объемов жилищного строительства привело к росту спроса на строительные материалы на внутреннем рынке. Кроме того, на фоне ослабления рубля выросли издержки производителей стройматериалов на обслуживание импортного оборудования и закупку компонентов. Это привело к повышению цен на цемент, металлочерепицу, кирпич, а также виниловые обои. Цены на одежду, обувь, телевизоры, средства связи и отдельные бытовые приборы по-прежнему оставались ниже уровня прошлого года, но по сравнению с июлем их снижение замедлилось. Это объясняется увеличением потребительской активности населения и снижением курса рубля.

Темп прироста цен на услуги в августе незначительно ускорился в основном, за счет роста цен на аренду квартир и зарубежные туры.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в целом по стране в 2023 году составит 6–7% и вернется к 4% в 2024 году.