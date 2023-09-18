В Тюмени стартовал TNF-2023

Официальное открытие Промышленно-энергетического форума TNF 2023 состоялось в Тюмени, старт событию федерального уровня дал губернатор Александр Моор.

"Промышленно-энергетический форум объединяет нефтегазодобычу, переработку, транспортировку, всех промышленников вокруг одной главной задачи — обеспечении технологической независимости. Тюменская область была, есть и останется кузницей кадров для нефтегазовой отрасли. Сегодня более 7 тысяч студентов обучаются в вузах по специальностям, связанным с нефтью и газом. Наш флагманский проект межвузовский кампус станет центром инноваций, в котором появятся новые Муравленко, Эрвье, Салмановы", - ометил Моор.

Губернатор вручил благодарственные письма заслуженным работникам нефтегазовой отрасли и осмотрел выставку, посвященную 70-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, а также экспозиции ведущих компаний отрасли.

В этом году форум проводится в двадцатый раз, участие в нем примут около 10 тысяч человек, задействовано 8 тысяч квадратных метров пространства и более 700 компаний. Форум продлится с 18 по 21 сентября. Сегодня, 18 сентября, в программе несколько ключевых сессий и дискуссий: развитие промышленного туризма в Тюменской области; закупочная сессия тюменского креативного кластера; передовые магистратуры для индустрии; день открытых дверей нефтегазовых компаний.