В Тюменской области действует один лесной пожар

09:49 13 сентября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На 8 утра 13 сентября по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области в регионе действует один локализованный лесной пожар, выявлен он был накануне, 12 сентября. 

13 сентября в Ишимской авиазоне установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - III класс (средняя степень).

По погодным условиям 14 и 15 сентября в Ишимской Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень).

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2023