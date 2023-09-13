В Тюменской области действует один лесной пожар

На 8 утра 13 сентября по данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области в регионе действует один локализованный лесной пожар, выявлен он был накануне, 12 сентября.
13 сентября в Ишимской авиазоне установлен II класс пожарной опасности (низкая степень), в Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах - III класс (средняя степень).
По погодным условиям 14 и 15 сентября в Ишимской Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень).
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