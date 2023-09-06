Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию развития, считает Моор

Несмотря на внешние вызовы, региональная экономика в целом адаптировалась к новым условиям, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

Промышленное производство по итогам января-июля выросло более чем на 10%, при этом рост обрабатывающих производств превысил 14%.

По итогам первого полугодия 2023 года отмечается рост производства продукции сельского хозяйства более чем на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это значительно выше среднего показателя по России.

Объем строительных работ в январе-июле 2023 года вырос почти на 30% к соответствующему периоду 2022 года. Введено более 1,23 млн квадратных метров жилья.

Благодаря региональным мерам поддержки занятости, уровень зарегистрированной безработицы держится на рекордно низких значениях – 0,34% от численности рабочей силы на 1 сентября 2023 года.

"Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию развития по всем ключевым социально-экономическим показателям", – резюмировал Александр Моор.