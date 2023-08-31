Тюменская область с начала года приняла 2 млн туристов и гостей

С января по август 2023 года регион посетили 2 млн человеку - рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил десять процентов.
"Тюменская область вошла в топ-10 регионов по приросту туристического потока в летний сезон. Это данные Российского союза туриндустрии. Положительная тенденция прослеживается по всему 2023 году. За прошедшие 8 месяцев к нам приехали 2 млн человек. Это на 10% больше чем за тот же период в 2022-м", - заявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.
Глава региона отметил, что на росте сказалось в том числе и окончание пандемии, однако прежде всего надо учесть целенаправленную работу по повышению привлекательности региона для туристов. "С каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах", - подчеркнул Моор.
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