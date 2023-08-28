Завод "Орион" за три года получил около 10,5 млрд рублей поддержки

Финансирование и субсидирование в размере 10,5 млн рублей получил за три года завод "Орион" в селе Ембаево Тюменского района, эффективность господдержки оценил губернатор Александр Моор.

Завод металлических изделий — лидер в Тюменской области в производстве кладочной сетки, арматурных каркасов, буронабивных свай и дорожной сетки.

На производственных и складских помещениях площадью 4 600 кв. м производят широкий ассортимент продукции. Работают более 50 человек. Предприятие действует с 2004 года.

Руководство компании использует возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования, льготный кредит на восстановление деятельности под 2%.