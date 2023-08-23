ИТ-специальности стали самыми популярными у поступающих в вузы и колледжи РФ

Самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала "Информатика и вычислительная техника". В заявлениях, поданных на Госуслугах и офлайн, её указали почти 650 тысяч раз. Также абитуриенты 175 тысяч раз выбрали "Информационную безопасность" и почти 70 тысяч раз — "Компьютерные и информационные науки", сообщает Минцифры РФ.

Самые популярные направления в вузах:

Информатика и вычислительная техника

Образование и педагогические науки

Экономика и управление

Клиническая медицина

Машиностроение

Основная приёмная кампания завершилась 20 августа. Подать заявление как на бюджет, так и на платное отделение можно было в пять вузов, выбрав в каждом из них до пяти направлений подготовки или специальностей. Вузы, в которых ещё остались места, продолжают принимать заявления до 29 ноября.

В этом году в вузах был почти миллион абитуриентов. Около 600 тысяч из них подали или отредактировали заявление на Госуслугах. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Направление ИТ популярно и у поступающих в колледжи. Специальность "Информационные системы и программирование" стала самой востребованной у абитуриентов, подавших заявление на очное обучение на Госуслугах.

Самые популярные направления в колледжах:

Информационные системы и программирование

Сестринское дело

Лечебное дело

Экономика и бухгалтерский учет

Туризм и гостеприимство

Приёмная кампания на поступление в колледжи на очное отделение завершилась 15 августа. Подать заявление можно было на несколько направлений и в разные учебные заведения. Абитуриенты обращались как онлайн, так и офлайн. По сравнению с прошлым годом подачу через Госуслуги выбирали в 4 раза чаще, онлайн подали почти 200 тысяч заявлений.

Колледжи, в которых ещё остались места, продолжают набор на очное отделение до 25 ноября. Сроки подачи заявлений на очно-заочное и заочное обучение учебные заведения определяют индивидуально — многие из них ещё ведут набор.