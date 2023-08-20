Тюменский пчеловод рассказал, какой мед самый лучший

Пчелы в наших широтах чаще всего собирают нектар с лесной малины, донника, кипрея, полевого осота, василька, липы и ивы, и каждый год мед получается разный в зависимости от погоды и активности цветения, рассказал заведующий лабораторией пчеловодства Государственного аграрного университета Северного Зауралья Владимир Крамаренко.

На пасеке ГАУ Северного Зауралья зреет мед из разнотравья. На медосборе трудятся 13 пчелосемей. Медоносной базой служат луга, поля и леса, расположенные в нескольких километрах от деревни Черная Речка.

По словам Крамаренко, темный мед полезнее, потому что в нем больше витаминов и микроэлементов. А если меду дать созреть, то он надолго сохранит свежесть, подчеркивает пчеловод с 20-летним стажем, пишет КП-Тюмень.

"Зрелый мед легко отличить: он покрыт белым налетом, запечатан в сотах. При правильном хранении у этого продукта нет срока годности. Держите мед в плотно закрытой таре в прохладном темном месте (можно в холодильнике), накладывайте только чистой сухой ложкой. В каких количествах и в какое время суток есть, определите сами, прислушиваясь к своему организму", – советует пчеловод. А вот качество меда в домашних условиях определить сложно, поэтому покупать это полезное лакомство лучше у проверенных производителей.

Крамаренко отметил, что дешевым качественный мед в нашем регионе быть не может. "Еще с советских времен аналогом стоимости трехлитровой банки меда были полцентнера килограммов сахара – то есть 3 кг меда стоят около 3 500 рублей", – рассказывает пчеловод. По словам эксперта, самый недорогой мед скорее всего привозной и из подсолнечника или рапса: "Его себестоимость невысока, поскольку органолептические свойства средние и практически нет полезных веществ. Такой мед применяют для выпечки и кондитерских изделий".