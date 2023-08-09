В День поля аграрии увидят трактор с системой автопилота

Трактор с системой автопилота и другие новинки представят 10 августа в День поля, который в этом году пройдет в селе Усть-Ламенка Голышмановского городского округа на базе Тюменских молочных ферм.

О важности аграрного форума высказался губернатор Тюменской области Александр Моор:

Специалисты отрасли на мероприятии делятся наработками, рассказывают об инновационных подходах и техническом перевооружении хозяйств. Благодаря использованию современной техники сегодня практически решены вопросы своевременного проведения всего комплекса полевых работ, на порядок выше стало их качество. Неизменно высокие показатели по урожайности культур не только по УФО, но даже по России — доказательство правильности выбранного курса движения.

В программе Дня поля выставка поставщиков современной сельскохозяйственной техники, демонстрация технологии заготовки кормов, презентация электронной системы Ростсельмаша. Также эксперты поделятся секретами правильной оценки коров по молочной продуктивности, экстерьеру и конституции.

Помимо этого, в рамках форума состоится совещание агрономов по ряду тем, в числе которых продвижение сортов отечественной селекции на территории России, и круглый стол об инструментах повышения эффективности производства продукции растениеводства.