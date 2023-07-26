Более 30 тюменских компаний собираются на уральскую выставку АПК

Более 30 тюменских предприятий готовятся к участию в XI Агропромышленной выставке Уральского федерального округа, сообщает департамент АПК ТО.

Мероприятие запланировано на конец сентября в городе Челябинске. Традиционно выставочный проект украсит и стенд Тюменской области с самым разнообразным ассортиментом продукции. Молоко и молочная продукция, мороженое, мясная продукция — от колбас до деликатесов, мясные полуфабрикаты, яйца, рыба, продукция из картофеля, овощи, ягоды, масло, хлеб, кондитерские изделия…. Перечислить все невозможно, а вот попробовать — можно и нужно!

Тюменские производители отличаются профессиональным, но при этом креативным и творческим подходом к работе и ежегодно придумывают и выпускают новые виды продукции. Только за 2022 год ассортимент тюменских продуктов питания увеличился более чем на 60 новинок!

В прошлом году итогом работы тюменской делегации с участием губернатора области Александра Моора и стенда региона на юбилейной Агропромышленной выставке УрФО в Екатеринбурге стала внушительная россыпь наград наших производителей, отмечают в профильном департаменте.