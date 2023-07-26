Тюмеские строители за полгода ввели в эксплуатацию почти 984 тыс квадратов жилья

За январь-июнь 2023 года в регионе введено в эксплуатацию 983,5 тыс. кв. м. жилья (рост в 1,2 раза к уровню января-июня 2022 года). В расчете на душу населения ввод составил 0,61 кв. м., это в 1,7 раза выше среднероссийского уровня (0,36 кв. м.), сообщает департамент экономики ТО.
По данному показателю Тюменская область занимает четвёртое место среди субъектов Российской Федерации, а также сохраняет лидирующую позицию среди регионов УрФО.
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