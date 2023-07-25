Моор предложил тобольскому бизнесмену разработать вездеход для тушения лесных пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время поездки в Тобольский район пообщался с создателями снегоболотоходов и предложил им поработать над вариантом, пригодным для тушения лесных пожаров.

Производственная площадка находится в деревне Овсянникова, это вторая площадка компании, раньше конструировали и собирали внедорожники только в селе Бизино. Машины востребованы, поэтому предприниматель Максим Мезенин принял решение расширяться. В месяц в Тобольском районе теперь выпускают 9 таких "Хищников". Машина пользуется спросом у нефтяников. Большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, поступают заказы от МЧС. Сейчас в цеху в Овсянникова собирают экземпляры для "Почты России". Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика. Тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке. На предприятии трудятся около 100 человек. У всех приличная зарплата.

"Предложил конструкторам из Тобольского района подумать вместе с нашими лесниками над версией снегоболотохода для тушения лесных пожаров. Такая машина легко доедет в любое труднодоступное место. Она даже плавает, скорость на воде — до 5 км/ч", - сообщил Моор.