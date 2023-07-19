Самый крупный айсберг на Земле начал активный дрейф

Крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от ледников Антарктиды более тридцати лет назад, начал активное движение по течению и теперь дрейфует со скоростью около 150 км в месяц, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Площадь Айсберга А23а — около 4 170 кв. км, что более чем в два раза больше, чем площадь Санкт-Петербурга. Крупный массив льда откололся от ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды.

"Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном итоге счете дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году", - отмечают ученые.