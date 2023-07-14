В поликлинике №6 Тюмени завершился капремонт

Поликлиника отремонтирована по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора, медучреждение полностью возобновило прием пациентов, сообщает информцентра правительства ТО.
Во взрослом отделении поликлиники прием ведут узкие специалисты: эндокринолог, уролог, кардиолог, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, инфекционист и онколог. В обновленном филиале поликлиники созданы все необходимые условия как для пациентов, так и для медицинских работников.
Александр Моор лично оценил результат работ:
По ремонту в 6-й городской поликлинике обращение поступило на прямую линию в 2021 году. Дал поручение – привести помещение в порядок. Работы здесь начались в сентябре, на сегодня все готово. Мы планомерно ведем работу по обновлению медицинских учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах нашей области.
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