В поликлинике №6 Тюмени завершился капремонт

Поликлиника отремонтирована по поручению Губернатора Тюменской области Александра Моора, медучреждение полностью возобновило прием пациентов, сообщает информцентра правительства ТО.

Во взрослом отделении поликлиники прием ведут узкие специалисты: эндокринолог, уролог, кардиолог, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, инфекционист и онколог. В обновленном филиале поликлиники созданы все необходимые условия как для пациентов, так и для медицинских работников.

Александр Моор лично оценил результат работ: