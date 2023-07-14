Кухарук: бригады в усиленном режиме устраняют последствия ливня

За несколько часов в Тюмени залпово выпала треть месячной нормы осадков. Как и предупреждали синоптики, дождь шел ночью и утром, продолжается с разной интенсивностью днем.

П словам Кухарука, в результате обильных осадков были подтоплены десятки улиц, хотя и аварийно-восстановительные работы специалистами проводились оперативно, устранялись засоры, мешающие уходить воде. На территориях, где нет "ливневок", работала откачивающая техника.

"На селекторном совещании были заслушаны отчеты руководителей всех служб, задействованных в устранении последствий ливня, и УК по принятым ими мерам до и в период сильного дождя. На данный момент силами подрядных организаций и управляющих компаний идет очистка ливневых коллекторов и уборка улиц. Бригады сетевых организаций, дорожных служб работают в усиленном режиме, отрабатываются точечные заявки тюменцев", - пояснил ситуация глава города.