Два пожара продолжают гореть в лесах Тюменской области

09:31 14 июля 2023
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На утро 14 июля в Тюменской области действует два лесных пожара. один из них локализован, сообщает деплеса ТО данные  региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

За прошедшие сутки было зафиксировано 2 новых лесных пожара, один, на площади в 0,3 га, ликвидирован.

14 -16 июля в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен I класс пожарной опасности (опасности нет).

Соблюдайте Правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

Теги: лесные пожары
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