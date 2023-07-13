В Тюменской области назвали лучших трактористов

15:00 13 июля 2023
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Итоги VIII областного конкурса "Лучший тракторист-машинист" подвели в регионе в среду, 12 июля.

Среди работников сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств лучшим признан Эдуард Исмагулов - представитель у чхоза ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (Тюменский район), второе место занял самый молодой участник Иван Логинов из ООО "Зерноток" (Омутинский район), на третьем Владислав Ташланов, работающий у ИП глава К(Ф)Х Ташланов ( Нижнетавдинский район).

Отличные результаты показали студенты Никита Реутских и Александр Тараскин из ГАУ Северного Зауралья, на третьем месте Андрей Монастырев из  Тобольского многопрофильного техникума.

Теги: АПК , конкурсы , Лучший по профессии
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