В Тюменской области назвали лучших трактористов

Итоги VIII областного конкурса "Лучший тракторист-машинист" подвели в регионе в среду, 12 июля.

Среди работников сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств лучшим признан Эдуард Исмагулов - представитель у чхоза ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (Тюменский район), второе место занял самый молодой участник Иван Логинов из ООО "Зерноток" (Омутинский район), на третьем Владислав Ташланов, работающий у ИП глава К(Ф)Х Ташланов ( Нижнетавдинский район).

Отличные результаты показали студенты Никита Реутских и Александр Тараскин из ГАУ Северного Зауралья, на третьем месте Андрей Монастырев из Тобольского многопрофильного техникума.