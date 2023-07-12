В Исетском районе начался конкурс среди трактористов

11:35 12 июля 2023
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VIII областной конкурс "Лучший тракторист-машинист" стартовал в Исетском районе, претендентов на победу ждут теоретические вопросы и практические испытания.

Более 20 трактористов будут соревноваться во вспашке участка поля и фигурном вождении колесного трактора, среди участников как профи, так и студенты.

Кроме зрелищных этапов конкурса на площадке всех гостей также будет ожидать обширная развлекательная программа, демонстрационный показ выставочной техники, праздничный концерт для участников и гостей мероприятия и торжественное награждение победителей и призеров конкурса, сообщает департамент АПК.

Теги: АПК
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