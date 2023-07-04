В Викуловском районе восстановили движение через реку Ишим

В селе Балаганы Викуловского района завершены работы по восстановлению проезда по мосту через реку Ишим.

Проезд был затруднён в связи с промоинами, образовавшимися в результате весеннего половодья. Работы выполнили работники ДРСУ-5 Викуловский участок АО "ТОДЭП" за счет средств областного бюджета. Наряду с другими работами было произведено обустройство подъездных путей.