В Викуловском районе восстановили движение через реку Ишим

В селе Балаганы Викуловского района завершены работы по восстановлению проезда по мосту через реку Ишим.
Проезд был затруднён в связи с промоинами, образовавшимися в результате весеннего половодья. Работы выполнили работники ДРСУ-5 Викуловский участок АО "ТОДЭП" за счет средств областного бюджета. Наряду с другими работами было произведено обустройство подъездных путей.
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