В Викуловском районе восстановили движение через реку Ишим

15:00 04 июля 2023
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В селе Балаганы Викуловского района завершены работы по восстановлению проезда по мосту через реку Ишим.

Проезд был затруднён в связи с промоинами, образовавшимися в результате весеннего половодья. Работы выполнили работники ДРСУ-5 Викуловский участок АО "ТОДЭП" за счет средств областного бюджета. Наряду с другими работами было произведено обустройство подъездных путей.

 

 

Теги: Викуловский район , мост , ремонт дороги
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