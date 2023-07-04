Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей могут предложить пожить в гостинице

Пятиэтажный дом № 51 по улице Луначарского, где утром горела крыша, признан зоной вероятной ЧС. Решение принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Пожар локализован, пострадавших нет. Дом обесточен, специалисты проводят обследование состояния конструктивных элементов многоквартирного дома.

"Подготовлены гостиницы для временного размещения людей. Обслуживающая организация ООО "УК "Запад" предоставила списки жильцов многоквартирного дома в департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени. Сотрудники полиции взяли дом под охрану и только после получения разрешения МЧС будут сопровождать жителей к их квартирам", - рассказал Кухарук.

В 18:00 в школе № 26 пройдет встреча с жителями дома. В среду УК проведет обследование конструктивных элементов и общего имущества дома, по итогам которого специалисты сделают выводы и составят план по восстановлению кровли. В целях выявления поврежденных жилых помещений также будет организован поквартирный обход. Пройдет и обследование муниципальных помещений – на первом этаже дома располагаются библиотека и комитет по рекламе.

"Все вопросы по оказанию помощи жителям дома и его восстановлению буду держать на личном контроле", - заверил глава города.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 45-15-20.