Югра отправила в донецкую Макеевку свои консервы

Фото - https://mvremya.ru

Попробовать национальные блюда народов ханты и манси теперь могут и жители Донецкой Народной Республики - ыбные консервы, тушенка из оленины, варенье из шишек, грибная паста и другие товары уже представлены на прилавках Макеевки, сообщает телеграм-канал "Югра Z Официально".

"Это первый опыт присутствия продукции из Югры в Макеевке. Как регион-шеф, рады представить макеевчанам товары, которые мы, югорчане, едим ежедневно. У нас большие планы по налаживанию экономических отношений между автономным округом и Макеевкой. Если им понравится продукция, то, уверен, производители региона будут с удовольствием поставлять сюда свой товар", – отметил первый заместитель главы администрации города Макеевки Юрий Чекунов, работавший в Югре до 2022 года.

У автономного округа с Макеевкой заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого жители получают всестороннюю помощь и поддержку от югорчан.