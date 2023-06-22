Почта России обновит 18 отделений в селах Тюменской области

Почта обновит в этом году 18 отделений в сельской местности. Ремонтные работы уже начались: часть отделений на время ремонта переехала во временные помещения, остальные будут оказывать услуги в других форматах, сообщает в пресс-службе реготделения Почты РФ.

Почта при поддержке партии "Единая Россия" продолжает программу модернизации сети в Тюменской области. В этом году ремонт сделают ещё в 18 почтовых отделениях в сельской местности с общей численностью жителей свыше 81 000 человек. В прошлом году Почта обновила пять почтовых отделений.

"Почтовые отделения не только капитально ремонтируют и оснащают новой мебелью, но и наполняют новым функционалом. Жители получают современное учреждение с расширенным спектром услуг. В ряде небольших отдалённых населённых пунктов можно получить не только почтовые услуги, но и подтвердить учётную запись на госуслугах, что очень удобно. Важно, что и сотрудники почты будут работать в комфортных условиях", — отметила Руководитель Тюменского регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по социальной политике Ольга Швецова.

Модернизация охватит 11 районов, включая отдалённые поселения Армизонского, Бердюжского, Исетского, Уватского, Юргинского районов. Самый крупный из них – село Нижняя Тавда, с численностью жителей 8 960 человек. Самое маленькое поселение, где Почта отремонтирует сельское отделение, село Пеганово Бердюжского района с численностью жителей 330 человек.

В почтовых отделениях обновят внутренние помещения и фасады, системы отопления, в том числе часть отделений переведут с печного обогрева на электрорадиаторы, установят системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Во всех почтовых отделениях после ремонта будет новая мебель и современная техника.

Во время модернизации отделений Почта особое внимание уделяет развитию "безбарьерной среды". Для этого входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, расширяют дверные проёмы, демонтируют пороги. В некоторых почтовых объектах установят подъёмные устройства для маломобильных групп граждан.

На время ремонта часть отделений уже переехали во временные помещения, предоставленные Администрацией, большая часть продолжает работать на прежнем месте. При этом Почта старается, чтобы у пользователей было как можно меньше неудобств, связанных с ремонтными работами.