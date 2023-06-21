КУхарук: за пять лет в Тюмени реализовано 194 инвестпроекта, создано 7 тысяч рабочих мест

Глава города Руслан Кухарук в отчете о своей деятельности и работе администрации Тюмени отметил значимый вклад промышленников в развитие Тюмени.



Инвестиции в основной капитал в 2022 году по сравнению с 2021 годом почти на 50 % и по итогам 2022 года составили около 130 миллиардов рублей, а суммарное значение этого показателя за 5 лет превысило 437 миллиардов рублей, отметил Кухарук:

В 2022 году в Тюмени реализовано 14 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 13 миллиардов рублей, среди которых: строительство второй очереди многофункционального госпиталя "МАТЬ И ДИТЯ", международной частной школы, футбольного центра "Дерби".

Продолжена реализация проектов в промышленной сфере: строительство научно-технического центра "НОВАТЭК", исследовательского центра "Геосфера" компании "Газпромнефть", домостроительного комбината (ООО "Тюмень-Конструктив"), центра обработки данных (АО "МТС Веб Сервисы"), организация производства крепежных изделий, кладочной сетки и металлического профиля (ООО "БРОННИЦА"); проектов социальной направленности: строительство санатория "Светлый", спортивного комплекса для занятий зимними (ледовыми) видами спорта (ООО "Технодом-спорт"), организация центра малоэтажного и коттеджного строительства "Свой дом" (ООО "Экспоцентр "Свой дом") и других.

Всего за 5 лет реализовано 194 инвестиционных проекта, в рамках которых создано почти 7 тысяч рабочих мест.