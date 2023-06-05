В онлайн-голосовании за объекты для благоустройства в РФ приняли участие 14 млн человек

Во Всероссийском онлайн-голосования за объекты для благоустройства приняли участие 14 млн человек - на 2 млн больше планового показателя, предварительные итоги озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

31 мая завершилось 3-е Всероссийское голосование за объекты благоустройства, в ходе которого граждане выбрали дизайн-проекты общественных пространств. К участию присоединились и новые регионы. Информирование граждан вели более 93 тыс. волонтеров.

"По предварительным данным, в голосовании приняло участие более 14 млн человек из 87 регионов страны, что превысило плановый показатель почти на 2 млн, а в некоторых субъектах количество участников вдвое превысило прошлогодний показатель. Вице-премьер отметил, что это говорит о заинтересованности россиян в улучшении городской среды", - отмечается в тг-канале Правительства РФ.

Участникам голосования предлагали выбрать лучшие проекты из более чем 5 тыс. территорий, в том числе порядка 4,7 тыс. скверов, набережных, улиц, парков и дворов и около 350 дизайн-проектов территорий.

В Тюменской области за дизайн-проекты голосовали жители Тюмени, Тобольска и Ишима, участие в выборе вариантов будущего благоустройства общественных пространств приняли более 110 тысяч жителей региона. В частности, глава Тюмени Руслан Кухарук ранее сообщал, что в голосовании приняли участие 93 595 жителей города. "Итоги голосования – это прежде всего доверие программе благоустройства, уверенность, что предложение и мнение обязательно будет учтено при формировании планов на 2024 год и реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Благодаря такой совместной работе мы получаем востребованные, комфортные, интересные и современные места для отдыха", - почеркнул Кухарук.