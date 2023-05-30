Тюменская область получит более 244 млн рублей на оборудование для сельских медучреждений

Тюменская область получит более 244 млн рублей на закупку оборудования для медицинских учреждений, распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда кабмина и помогут дооснастить областные больницы в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и посёлке Голышманово, а также их подразделения и филиалы. С помощью федерального финансирования в эти учреждения закупят новые эндоскопы и аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса.

Кроме того, будут закуплены передвижные офтальмологические и стоматологические мобильные комплексы, которые позволят врачам проводить обследования и выполнять небольшие операции в отдалённых и труднодоступных районах области.

Вопросы развития здравоохранения, в том числе модернизации его первичного звена, обсуждались в ходе беседы Михаила Мишустина с губернатором Тюменской области Александром Моором 13 апреля в рамках рабочей поездки Михаила Мишустина в этот регион. Во время встречи губернатор попросил главу Правительства помочь с закупкой нового медоборудования и передвижных медицинских комплексов. Михаил Мишустин пообещал оказать финансовую поддержку и дал соответствующее поручение Министерству здравоохранения России, отмечается на сайте правительства РФ.