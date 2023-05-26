Тюменские депутаты признали эффективность реализации программы по развитию комфортной городской среды

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Депутаты Тюменской гордумы после рассмотрения информации администрации города о ходе выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы" в 2022 году признали эффективность реализованных мероприятий.

По итогам 2022 года выполнение муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы" можно считать успешным, отметили депутаты гордумы. По восьми показателями результативности наблюдается выполнение плановых значений, объём финансовых затрат составил более 4,133 миллиарда рублей, уровень исполнения - 92%.

В целом с 2019 года в рамках реализации программы благоустроено 211 дворовых территорий, 9 озеленённых территорий, 20 зон общественных пространств, выполнен ремонт 157 объектов сетей инженерно-технического обеспечения. В программных мероприятиях приняло участие более 383 тысяч жителей города.

Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что на протяжении всего созыва депутатский корпус не только пристально следит за тем, как выполняются планы по развитию комфортной городской среды в Тюмени, но и принимает активное участие в процессе. Так, властям удалось выстроить эффективное взаимодействие представителей администрации города, депутатов, ТОСов и горожан по многим принципиальным вопросам, касающимся благоустройства дворов, скверов и парков - ни одно значимое решение не принимается без учета мнения простых жителей.

По словам главы города Руслана Кухарука, вовлечение тюменцев в обсуждение и принятие решений по развитию города является одним из ключевых показателей эффективности реализации проекта по развитию городской среды. Тюмень начала работать в этом направлении гораздо раньше, поэтому может поделиться своими успешными кейсами с муниципалитетами из других регионов — наш опыт признан успешным федеральными экспертами.

Евгений Заболотный пояснил, что неэффективно заниматься благоустройством города по старинке: если не учитывать мнение широкой общественности, то могут возникнуть конфликты. Сформированная за несколько лет система ТОСов, активная разъяснительная работа депутатов в своих округах позволили выстроить эффективные коммуникации между населением и властью, принимать компромиссные решения, что позитивно отражается на внешнем облике города и позволяет реализовать масштабные проекты без особых препон.

"Мы провели большую работу, это привело к сглаживанию конфликтных ситуаций как внутри городского сообщества, так и и среди депутатов. Сейчас каждый понимает: чтобы отремонтировали, к примеру, двор, нужно обсудить с людьми вопрос благоустройства, выработать единую концепцию и сделать заявку. Сформулирован принцип бюджетирования, ориентированного на результат: давайте сначала обсудим результат, который хотим получить, сформулируем его, а за идеей придут деньги и она воплотится в жизнь. Это очень важно", - подчеркнул Заболотный.

Глава города и председатель думы также напомнили про онлайн-голосование за дизайн проекты благоустройства, которое проходит до 30 мая на платформе Минстроя, и призвали горожан принять в нем участие.