Девять школ введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2023 году

24 школы введены в эксплуатацию в регионе за последние пять лет. В 2023 году будут введены еще 9 школ. Тюменской области необходима поддержка федерального центра, чтобы быстрее возводить образовательные объекты. Об этом на пресс-подходе по итогам Дней Тюменской области в Совете Федерации сообщил Губернатор Тюменской области Александр Моор: