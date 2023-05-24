Девять школ введут в эксплуатацию в Тюменской области в 2023 году

24 школы введены в эксплуатацию в регионе за последние пять лет. В 2023 году будут введены еще 9 школ. Тюменской области необходима поддержка федерального центра, чтобы быстрее возводить образовательные объекты. Об этом на пресс-подходе по итогам Дней Тюменской области в Совете Федерации сообщил Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Софинансирование со стороны федерального бюджета составляет 27%, это почти треть. Условно говоря, мы можем двигаться на треть быстрее. Мы попросили у сенаторов поддержки в этом вопросе: заявили четыре школы в Тюмени и Тюменском районе. Все объекты проектируются, некоторые даже начали строиться. Поддержка нам будет оказана.
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