УСТЭК запустила в трубы Тюмени робота

УСТЭК проводит внутритрубную диагностику одновременно с началом гидравлических испытаний. Выявить изношенность тепломагистралей Тюмени не первый год сотрудникам УСТЭК помогает робот. Для диагностики робота погружают в канал через технологический разрез. При перемещении внутри трубы методом визуального (телевизионного) и магнитного обследования определяется фактическое состояние трубопровода.

Такая диагностика отличается высокой точностью в определении остаточной толщины металла трубопроводов, критическое утонение которой может привести к авариям в отопительный период.

Трубопроводы начали обследовать при помощи робота уже с 17 мая в районе улиц Одесская и Пермякова. Сначала необходимо выполнить подъем давления для проверки трубопровода на плотность и прочность, дренировать теплоноситель, только после этого можно приступать к диагностике. Протяженность обследуемых трубопроводов в первом этапе составит 246 м.

Во время четвертого этапа опрессовок начнется внутритрубная диагностика трубопровода по улице Максима Горького протяженностью 168 м. Самым крупным обследуемым участком станет трубопровод по улице Пермякова: его протяженность составит 295 м.

Завершится внутритрубная диагностика в начале августа обследованием подающего и обратного трубопровода в границах улиц Грибоедова – Запольная.

Такие проверки сотрудники УСТЭК стараются проводить незаметно для потребителей. "Диагностику первых трубопроводов мы проводим в период первого этапа гидравлических испытаний. Это позволяет избежать вторичного отключения горячего водоснабжения у горожан в этом районе", - пояснил Сергей Мозгонов, заместитель технического директора по эксплуатации УСТЭК.

В прошлом году по результатам диагностики одной из крупных тепломагистралей Тюмени по улице Тимирязева заменили порядка 60 м трубы, суммарная протяженность замененных участков по результатам внутритрубной диагностики в 2022 году составила 113 м.