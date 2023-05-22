В Тюменской области за сутки ликвидировали 20 природных пожаров

В Тюменской области за сутки ликвидировали 4 лесных и 16 ландшафтных пожаров на 223,5 га и 110 га соответственно. По данным на утро 22 мая в региона действует 9 лесных пожаров на площади 100,3 га и 5 ландшафтных пожаров на общей площади 1074 га.

За сутки выявлено 6 новых лесных пожаров. Из действующих на сегодня пожаров локализованы 5 лесных на 68,8 га и 3 ландшафтных 904 га в стадии локализации. Тушением пожаров в Тюменской области занимаются в общей сложности 827 человек, используется 156 единиц техники, 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами, инженерная техника военного училища ТВВИКУ, пожарный поезд.

Из 9 лесных пожаров 3 действует в Уватском районе, большая часть возгораний — человеческий фактор. Глава муниципалитета Вячеслав Елизаров: "На территории Уватского района действует четыре пожара: три лесных и один ландшафтный. К ликвидацию огня привлечена авиация. Организовано окарауливание. Ситуация на контроле. Угрозы населенным пунктам нет".

Непосредственной угрозы населенным пунктам на территории Тюменской области нет.

В Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня.