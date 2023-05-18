Глава Росприроднадзора снова прибыла в Тюмень

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова снова в Тюмени. Приветствие тюменцах и фото с крыльца в отеля Hilton она опубликовала в своем Telegram-канале.

Местные активисты в комментариях к посту уже написали жалобы на экологические темы, в том числе про проблему ландшафтных пожаров.

Прошлый раз глава Росприроднадзора была в Тюмени в середине декабря, посетила мусоросортировочный завод "Тюменского экологического объединения" и ознакомилась с работой установки по малому пиролизу, которую можно использовать для утилизации различных отходов, в том числе медицинских, а также приняла участие в открытии эконодома на Цветном бульваре.