Глава Росприроднадзора снова прибыла в Тюмень

11:19 18 мая 2023
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Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова снова в Тюмени. Приветствие тюменцах и фото с крыльца в отеля Hilton она опубликовала в своем Telegram-канале. 

Местные активисты в комментариях к посту уже написали жалобы на экологические темы, в том числе про проблему ландшафтных пожаров.

Прошлый раз глава Росприроднадзора была в Тюмени в середине декабря, посетила  мусоросортировочный завод "Тюменского экологического объединения" и ознакомилась с работой установки по малому пиролизу, которую можно использовать для утилизации различных отходов, в том числе медицинских, а также приняла участие в открытии эконодома на Цветном бульваре. 

Теги: Росприроднадзор , экология
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